SCT: material de obra, sin la adecuada verificación

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoce que no está verificando adecuadamente ni la calidad de los trabajos ni los materiales que emplean empresas que obtienen contratos de obras de construcción, modernización y conservación de carreteras federales y alimentadoras y caminos rurales.

En el programa de Verificación de Calidad de las Obras de la Red Carretera Federal 2021, obtenido por EL UNIVERSAL, la dependencia muestra que el próximo año no podrá, con sus propios recursos, verificar ni la calidad de los trabajos ni los materiales que emplearán empresas que obtengan alguna de las mil 400 obras de construcción, modernización y conservación de carreteras federales y alimentadoras y caminos rurales que se licitarán.

Son obras equivalentes a 6 mil kilómetros, además tampoco tendrá suficiencia de revisar adecuadamente materiales que se utilizarán para terracerías, sub-bases, bases y carpetas asfálticas y de los cementos asfálticos que se aplicarán en los pavimentos, así como 12 mil 800 neoprenos para los puentes en construcción y conservación.

Incluso, alertó que en 2018 y 2019, "no se contó con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes, a pesar de haber gestionado y obtenido la autorización del proyecto en la cartera de inversiones de la SHCP, por lo que las Direcciones Generales de Carreteras y de Conservación de Carreteras tuvieron que apoyar a la Dirección de General de Servicios Técnicos —responsables de las verificaciones— mediante transferencias de recursos para que se pudieran realizar los servicios de revisión, por la importancia que tiene para los residentes y para el aseguramiento de la calidad de las obras.

"Esta situación provocó —agrega— que los servicios de verificación se contraten en forma diferida y que eventualmente queden conceptos sin verificar dado el avance en la ejecución de obras, o que los resultados sobre trabajos ejecutados tengan que corregirse a un costo más elevado y afecte el avance de la obra".



Apoyo de privados

Por ello, la dependencia necesitará de empresas privadas especializadas que contrate en 2021 para que realicen estos trabajos y proporcionen a los residentes de obra —encargados de las verificaciones— información técnica en tiempo real "que confirme si los trabajos se están ejecutando conforme a los proyectos y especificaciones particulares contratadas, de manera que se garantice la vida útil para la que fueron proyectadas y el aprovechamiento de los recursos invertidos".

La SCT tiene programado gastar 300 millones de pesos el próximo año para la contratación de servicios de verificación de calidad en las 31 entidades federativas del país, en los tramos de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal y de la Red de Carreteras Alimentadoras, así como en los caminos rurales objeto de pavimentación y modernización.

Destaca que la contratación de los servicios de verificación de calidad se debe realizar en el primer trimestre del ejercicio fiscal, a efecto de que las empresas estén instaladas y realicen la verificación en forma paralela a la ejecución de los trabajos.



Sin capital humano ni equipo

Actualmente, el Sistema de Gestión de la Calidad de la dependencia es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) de la SCT, "misma que no puede ser realizada porque no tiene los recursos humanos ni equipos necesarios". El problema, explica esta dirección, han sido los constantes recortes presupuestarios, "desde hace varias décadas", lo que ha provocado la disminución de la plantilla de personal técnico de la dependencia y a su vez la reducción de residentes de manera que, en lugar de supervisar la ejecución de los trabajos, administran contratos.

Cita, por ejemplo, que en el caso de construcción y modernización de carreteras federales un residente tiene a su cargo dos o más obras, en conservación cuatro o más, y en carreteras alimentadoras y caminos rurales más de 10 obras, "lo que muestra la imposibilidad que tienen para supervisar el control de calidad".

Actualmente, la plantilla técnica está compuesta por 52 elementos (22 jefes de unidad de laboratorios y 30 laboratoristas). Asimismo, los laboratorios de la secretaría, uno en cada Centro SCT, "no han sido modernizados desde hace más de 30 años y no cuentan con las instalaciones ni con el equipo para verificar asfaltos de grado de desempeño ni mezclas de alto desempeño, materiales utilizados en alrededor de 30% de las obras que construye cada año la dependencia".

En lo que corresponde a los puentes que construye y conserva a su cargo, el laboratorio Central de la DGST sólo se tiene capacidad para probar 7 mil 800 de las 12 mil 800 placas de neopreno que en promedio anual le solicitan las contratistas de las obras.

Esta situación, subraya la SCT, "impide que la DGST realice la verificación de calidad por administración, por lo que requiere de la contratación de empresas". Una vez contratados los servicios de verificación de calidad, la supervisión se realiza por los técnicos que actualmente se tienen a escala nacional, 52 en total, con apoyo del personal operativo.