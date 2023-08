Se acerca el fin de las vacaciones y el regreso a clases

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Las vacaciones de verano están por llegar a su fin, donde muchos niños y niñas se preparan para el regreso a clases.

El regreso a clases es un momento emocionante para los estudiantes, pero también puede ser estresante; no obstante, algunas personas se preguntan cuándo regresarán los niños a las aulas; aquí te contamos.

¿Cuándo empieza el nuevo ciclo escolar 2023-2024?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el inicio de clases será el lunes 28 de agosto y concluirá el martes 16 de julio de 2024.

Es esta fecha en la que nuevamente se activarán las alarmas para despertarse temprano, también resurgirán las ideas para preparar el lonche.

¿Cuándo son las próximas vacaciones?

Cabe mencionar que el próximo periodo vacacional será del 18 de diciembre al 8 de enero de 2024.

Consejos para el regreso a clases

Hay muchas cosas que hacer para prepararse, desde comprar útiles escolares hasta ponerse al día con las tareas. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tener un regreso a clases exitoso:

- Establece un horario y mantenlo. Esto te ayudará a mantenerte organizado y a hacer un seguimiento de tu progreso.

- Planifica tu tiempo para estudiar. Establece tiempos específicos durante el día para estudiar y asegúrate de cumplirlos.

- Encuentra un lugar tranquilo para estudiar. Esto te ayudará a concentrarte y a evitar distracciones.

- Toma descansos regulares. Estudiar durante largos períodos de tiempo puede ser agotador, así que asegúrate de tomar descansos para estirarte, caminar o hacer otras actividades.

- Combina el estudio con el ocio. No te olvides de tomarte un tiempo para relajarte y divertirte. Esto te ayudará a mantenerte motivado y a evitar el agotamiento.

- Pide ayuda si la necesitas. No tengas miedo de pedir ayuda a tus profesores, tutores o compañeros de clase. Están ahí para apoyarte y ayudarte a tener éxito.