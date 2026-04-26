Se activa la contingencia

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono, por lo que este domingo deberán suspender su circulación todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6; todos los 2, así como holograma 1, cuyo último dígito numérico de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

La CAMe informó que a las 14:00 horas de este sábado se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 partes por billón (ppb) en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, por lo que se activó la contingencia ambiental.

"El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que derivado de la revisión de la información meteorológica se observa un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte", explicó la comisión.

A ello se sumó la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, y falta de ventilación atmosférica, lo que ocasionó la acumulación de precursores de ozono.

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En su reporte de las 20:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que hasta las 17:00 horas las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de los contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, se mantuvo un viento débil, y para este domingo el pronóstico es que se mantenga una mala calidad del aire.

"Las condiciones aún seguirán siendo adversas para la dispersión en la porción central del país, la estabilidad atmosférica propiciará limitada ventilación, viento débil con dirección variable en la zona metropolitana e intensa radiación solar, elementos meteorológicos que en su conjunto darán lugar a una acumulación significativa de los contaminantes y que se reflejará en calidad del aire Mala a Muy Mala", indicó.

Ante estas condiciones se recomienda a la población no hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.