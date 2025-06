Se adelanta Sheinbaum a críticas por cambios a la Ley de la GN

Ante los señalamientos de que en la reforma a la Ley de la Guardia Nacional que se permite que los elementos puedan pedir licencia especial para participar por un cargo de elección popular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó está crítica como "ignorancia" ya que esto se permite desde la Constitución de 1917.

"Me voy a adelantar a una crítica que ya traen los comentócratas, los corifeos, de estas leyes. Una de las críticas muy ignorantes, la que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del (1917)", aseguró.

Durante la conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum mencionó que esto viene desde la Ley Orgánica del Ejército, por ejemplo, para ser diputado o para ser senador no debe estar en servicio activo en el Ejército federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella.

Mientras que los permisos especiales para los elementos se encuentran publicadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana de 1986.

"O sea, se está haciendo similitud entre los miembros de la Guardia Nacional y el Ejército o la Fuerza Aérea", aseguró.

- Cuatro tipos de licencias

Se explicó que en Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea se contemplan cuatro tipos de licencias: Una es la licencia ordinaria, que se concede a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea para resolver asuntos de carácter personal, y es hasta por una duración máxima de seis meses; licencia es la licencia ilimitada se concede a los militares para separarse por más de seis meses de sus actividades, y esta es sin goce de haberes.

La licencia especial esta se concede a los militares para desempeñar cargos de elección popular; licencia por edad límite, que es ya cuando los militares llegan pues casi al final de su carrera, requieren por lo menos treinta años de servicios, y hay un tabulador en las que se confieren desde un mes hasta un año, que es precisamente para prepararse en su transición de la vida militar a la vida civil.

"Pues esto viene desde la Constitución y después en la ley orgánica para los miembros del Ejército, y se está equiparando para los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, no hay nada nuevo, es nada más pura ignorancia, en la crítica, la verdad", aseguró la mandataria federal.

SSPC destaca golpes al narco

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que la localización hace unos días de un túnel de más de medio kilómetro en Tijuana, Baja California, en la frontera entre México y Estados Unidos, y que era utilizado para el trasiego de drogas.

En el Informe del Gabinete de Seguridad federal, el secretario señaló que en este operativo participaron elementos de la SSPC, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Defensa Nacional (Sedena), y Marina (Semar), en coordinación con autoridades de esa entidad.

"En Tijuana, elementos del gabinete de Seguridad y autoridades locales complementaron una orden de cateo por delitos contra la salud y localizaron un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud que conectaba a México con Estados Unidos, el cual era utilizado para el trasiego de droga", indicó.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch también destacó que en Tijuana se logró la detención de Pablo Edwin "N", alias "El Flakito", integrante del Cártel de los Arellano Félix.

Indicó que las principales actividades de esta persona era el tráfico de droga a Estados Unidos, producción de drogas sintéticas, robo de drogas a otras organizaciones delictivas, cooptación de autoridades y usurpación de funciones públicas.