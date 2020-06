Se adelantarán 4 meses de pensión para adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 1 de julio -cuando se cumplen dos años de su triunfo electoral- se adelantarán cuatro meses de la pensión para los adultos mayores, como parte del plan de reactivación económica por la crisis provocada la pandemia de coronavirus.

En su conferencia de prensa matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe del Ejecutivo explicó que los beneficiarios recibirán los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de una sola entrega, con el propósito de que los adultos mayores salgan de casa lo menos posible.

"Para que los adultos mayores que reciben estos apoyos traten de estar como lo han venido haciendo, guardados, cuidándose, siendo cuidadosos, apapachados por los miembros de la familia y que tengan algo, como lo hicimos cuando empezó la pandemia, que se adelantaron cuatro meses, ahora se van adelantar otros cuatro y así estamos entregando todos los apoyos de bienestar".

Señaló que continuará con la apertura de las actividades económicas conforme a las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

"Ya vamos hacia la apertura, todo esto habla de reactivar pronto la economía. Yo sigo sosteniendo de que va a ser una V, aunque otros están señalando que va a ser una L, caímos y que nos vamos a seguir así durante mucho tiempo. No, va a ser una V y ya tengo los elementos e indicios de que empieza la recuperación".

Destacó que ayudará mucho la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de julio.

"Eso va a ser muy importante, entonces, todo nuestro apoyo, estamos atendiendo a la gente. La diferencia, y es un modelo distinto, antes con una crisis se apoyaba primero a los de arriba.

"Y lo quiero seguir diciendo porque los neoliberales y los ventajosos inventaron la patraña de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, si se les da a los de arriba se ayuda a los de abajo. Pues eso ya no se aplica, ahora es de abajo hacia arriba, porque la riqueza no es permeable no es contagiosa".

--Encuentro con Trump

El presidente López Obrador confirmó que es muy probable que en los primeros días de julio se encuentre con su homólogo estadounidense Danald Trump en Washington, con motivo del inicio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, y va a ser pronto, nada más estamos esperando el definir el carácter del encuentro, nosotros queremos que participe el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que la reunión se lleva a cabo con motivo del inicio del Tratado".