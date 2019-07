Se agrava falta de medicinas para cáncer infantil en México, denuncia experto

El sector de salud pública mexicano vive desde hace años escasez de medicamentos para tratar el cáncer infantil, algo que se ha agudizado con los recortes presupuestarios impuestos por el nuevo Gobierno, denunció este miércoles un experto.



José Benjamín Arroyo, oncólogo pediatra del Hospital Infantil del Estado de Sonora y miembro de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP) opinó que desde que asumió la Administración de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre de 2018 debería haber realizado un análisis de la situación antes de aplicar recortes.



"En los tratamientos de los niños con cáncer no es válido hacer ningún recorte. Al momento en que se quiere utilizar la compra consolidada se tiene que analizar muy bien la estrategia administrativa para que no haya faltantes en ningún hospital del país", consideró el especialista y recoge un boletín del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).



El doctor también explicó que al escasear un medicamento, el niño deja de seguir su tratamiento ideal marcado por protocolos específicos, lo que disminuye considerablemente sus probabilidades de supervivencia.



En el cáncer infantil, la quimioterapia suele ser efectiva, pero esta, expuso Arroyo, debe combinarse con la toma de medicamentos.



En días recientes las asociaciones de oncólogos pediatras como la AMOHP, han comenzado a manifestarse sobre el desabastecimiento intermitente de medicamentos clave para curar a los niños con cáncer.



El cáncer infantil en particular reportó en los últimos dos años falta de ciclofosfamida, purinethol, vinblastina y vincristina, medicamentos estructurales que forman parte de la columna vertebral del tratamiento de diferentes cánceres infantiles.



Entre ellos la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer infantil más común en el mundo.



Por su parte, el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), señaló que la desarticulación del sector salud en cuanto a sus estrategias y coberturas está afectando a la atención equitativa de los pacientes.



"Mi insistencia con la gente del Seguro Popular es que por favor nos digan en dónde está el riesgo del desabasto y si es un desabasto crónico o es de ahora. Si es de ahora lo necesito entender, porque según yo hay muchos contratos con farmacias que se metieron en la consolidación y no me queda claro por qué hay desabasto", mencionó el doctor López.



Por el momento, numerosos médicos han llegado a presentar sus peticiones de medicamento a través de organizaciones como la AMOHP o la Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO).



Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, las políticas de austeridad afectaron a prácticamente todas las secretarías con sustanciosos recortes en el presupuesto.



En mayo pasado, incluso, esta problemática provocó la renuncia del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, quien señaló "injerencia perniciosa" de Hacienda en su organismo.