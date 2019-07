Se analiza tema del derrame de Grupo México, pero no hay privilegios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el tema del derrame ácido sulfúrico por parte de Grupo México al Mar de Cortés, se escuchará y dialogará con la empresa antes de tomar una medida drástica, pero subrayó que "no hay privilegios para nadie".

"En eso estamos, pero no vamos a actuar de manera arbitraria vamos a dialogar, a convencer a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas" pues se tienen que cuidar las fuentes de trabajo, expresó en conferencia de prensa donde refirió que se acopian todos los elementos del caso, y que incluso hay un informe de los derrames de esta empresa en México y otros países.

Aseveró que no se trata de crecer por crecer, "no vamos a crecer a costa de destruir el territorio, sino crecer protegiendo la salud, esa es la postura de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya no se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta a la gente, los impactos ambientales".

López Obrador dejó en claro que se debe procurar un equilibrio entre el tema económico y la conservación del medio ambiente, pues "si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, entonces sí, no hay economía que valga.

"Lo más importante es cuidar el medio ambiente, pero procurar que podamos tener desarrollo sin violar normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable", expuso el mandatario federal al ser cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa.

No hay ningún poder político por encima de la justicia en el país, enfatizó López Obrador, ya no son los grupos de interese creados los que deciden. Hay una separación entre el gobierno y su misión es procurar el bienestar del pueblo.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal indicó que hay una separación clara de poder económico y político.