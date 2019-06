Se analizará qué palabras se consideran piropos o frases sexuales: Sheinbaum

Luego que entrara en vigor este sábado la Ley de Cultura Cívica, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se analizará si hay algún reglamento que incluya las palabras que se consideren piropos o frases sexuales ya que serán sancionadas con servicio comunitario.

"Ahí se va a revisar si hay algún reglamento; es parte de lo que consideramos que es parte del acoso particularmente a las mujeres y que queremos que se elimine, y que se reconozca que es ofensivo en muchos casos", dijo en entrevista al entregar apoyos del programa Altepetl, en San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan.

Cabe mencionar que en dicha ley el acoso con silbidos o frases sexuales serán sancionados con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario; el exhibicionismo tendrá una multa de entre 11 a 40 unidades de medida y actualización (UMA), arresto de 13 a 24 horas o seis a 12 horas de trabajo comunitario.

Añadió que explicará con el director ejecutivo de Justicia Cívica, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, sobre el modo que se puede multar, sin embargo aclaró que serán los juzgados cívicos los únicos que pongan una sanción.

Sobre las fotocívicas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que los conductores sancionados con fotocívicas por cometer faltas de tránsito antes del sábado 8 de junio, día que entro en vigor la Ley de Cultura Cívica, no perderán sus puntos en su licencia.

"Ahí el Secretario de Movilidad junto con su equipo y la Consejería Jurídica, tomaron la decisión que para evitar cualquier problema, sea a través de la emisión de la publicación de la Ley de Cultura Cívica. Hay notificaciones, pero todavía no se han retirado puntos, por decirlo así".

"Hay mucha gente que ya ha entrado al micrositio, ha pasado su examen, pero a partir de ahora ya es formal las notificaciones y el retiro de los puntos. La que estuvo previamente no, a partir de ahora"; sentenció.