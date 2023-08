Se ausentaron voluntariamente 6 integrantes de familia de refugiados: Fiscalía de Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., agosto 10 (EL UNIVERSAL).- La fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, dijo que se tiene hasta el momento la versión sobre las seis personas que salieron del albergue de refugiados en Guamúchil y que no regresaron, es que se trata de una ausencia voluntaria, puesto que nadie ha presentado denuncia por desapariciones.

Dio a conocer que un grupo de elementos de la Policía de Investigación verifica los datos aportados por una persona, en el sentido de que su esposa le comentó que seis miembros de su familia, todos varones, la tarde del domingo pasado habían salido del albergue donde fueron instalados, sin tener mayores noticias de ellos.

Subrayó que no se tienen datos precisos ni denuncia respectiva sobre la supuesta desaparición de seis de los desplazados de la sierra de Sinaloa municipio, por lo que se recopilan datos, evidencias y testimonios para clarificar los hechos.

Sara Bruna externó que en el caso de los hallazgos de vehículos siniestrados por el fuego y viviendas incendiadas en poblados de la sierra de Sinaloa municipio, ninguna de las afectadas por estos hechos de violencia ha presentado las denuncias respectivas.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Estado reveló que este jueves inició el retorno de las familias a sus hogares, al estar garantizada la seguridad en sus poblados con la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Según el reporte, este albergue que se habilitó en un edificio escolar en la ciudad de Guamúchil para alojar a las familias que abandonaron sus hogares a causa de la violencia en la zona serrana será cerrado el próximo viernes para rehabilitarlo para que los alumnos puedan iniciar el nuevo ciclo escolar.

El miércoles pasado, familias de refugiados en Guamúchil, quienes guardaron sus identidades, originarios del poblado de San José de las Delicias, revelaron que el domingo por la tarde dos hermanos y cuatro de sus primos que salieron acompañar a otro familiar, ya no retornaron y perdieron la comunicación con ellos.

Según los datos aportados los desparecidos son los hermanos Jesús Rosendo "N" de 38 años y José Rosario "N", de 36, así como sus primos, Gildardo "N", de 32 años, Juan Carlos "N" de 26, César "N" de 45 años y Cristian "N" de 47.