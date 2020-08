Se autoproclama grupo guerrillero en las montañas de Ocosingo

Un presunto grupo guerrillero, autodenominado Ejército Revolucionario Indígena (ERI), se autoproclamó en las montañas de Ocosingo, y en su "primera declaración de guerra" al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le exige el retiro de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano del estado.

El grupo advirtió que en caso que no se retiren las fuerzas armadas sostendrán enfrentamientos.

En su página de Facebook, identificada como Guerrilleros de los Altos de Ocosingo, los presuntos guerrilleros explican que se han armado para la defensa de la vida, el territorio y la madre tierra.

Detallan que son una fuerza beligerante militar y política en autodefensa de esa región tzeltales-Mayas, ubicada en la región Altos de Chiapas.

El ERI se rige con mandos políticos-militares que encabezarán una milicia y política más fortalecida y consolidada en el manejo de sus propios recursos naturales, manifestaron.

Por ello, hicieron un llamado al pueblo de México y el mundo para unir fuerzas de formar un autogobierno indígena sin la intervención de extranjeros capitalistas o imperialistas.

El grupo guerrillero lo integran indígenas campesinos, cafetaleros, transportistas, mercados, motociclistas, radiodifusoras y comerciantes en general.

En un comunicado que llaman "La Primera Declaración de Guerra del Ejército Revolucionario Indígena (ERI)", se pronunciaron en contra del Tratado Comercial México-Estados Estados Unidos-Canadá (T-MEC), así como de los acuerdos trasnacionales neoliberales para el saqueo de los recursos naturales en Chiapas principalmente de los yacimientos de petróleo, uranio, titanio y rocas fosfóricas.

En el tercer punto, el grupo guerrillero exige el retiro de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en los tramos carreteros Ocosingo-San Cristóbal de las Casas y Crucero Petul-ton, debido a que han creado un clima de inseguridad en los pueblos y comunidades indígenas.

"Caso contrario, el Ejército Revolucionario Indígena tomará acciones de retiro (guerra), porque no existe para nosotros propiedad federal solamente territorio indígena", advirtió.

El grupo armado anunció que expulsarán de las comunidades indígenas los programas sociales de López Obrador ya que no aportan ningún beneficio en los pueblos y comunidades.

De acuerdo al ERI, no permitirán gobiernos institucionales solo Consejo Plural y Étnico de Autogobierno Indígena que gobernarán de acuerdo a usos y costumbres.

Anunciaron que pronto darán a conocer ubicación en las sedes de autogobierno comunitario indígena.

De igual forma, instalarán casetas de control y vigilancia indígena en el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal de las Casas y viceversa.