Se ayudará a estados para reconversión hospitalaria por Covid: AMLO

Ante el repunte de contagios de Covid-19 por la tercera ola que padece el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ayudará a los estados para reiniciar la reconversión hospitalaria.

"Estamos ayudando, estamos ayudando donde se requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja California Sur, para reconvertir, porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales para la atención de Covid, como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes, pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión, en algunos casos".

En su conferencia de prensa en la Zona Naval de Los Cabos, el titular del Ejecutivo celebró que con la vacunación existe la garantía de que ahora son menos los hospitalizados.

"Pueden crecer los contagios pero son menos lo que requieren de hospitalización y lo más importante de todo, lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos".

Insistió en su llamado a la población para que todos se vacunen, porque ya se ha demostrado que los biológicos contra el nuevo coronavirus no provocan reacciones negativas.

"Son muy pocos los casos donde hay una reacción lleva a que una persona pierda la vida, no hay, son muy poquitos casos en el mundo. Todo esto es importante para quitar mitos, porque al final de cuentas los hechos hablan. Entonces, no afecta, protege".