Se blindará Quintana Roo para garantizar seguridad en Tren Maya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para garantizar la seguridad de los turistas que lleguen a Quintana Roo para viajar por el Tren Maya se fortalecerá todo un sistema de vigilancia y de seguridad para "blindar Quintana Roo por completo".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que esa entidad no está entre las entidades con mayores índices de homicidios.

"Se ha avanzado muchísimo para que no haya delitos, para que garantice la seguridad y no hemos tenido problemas mayores, podemos incluso mostrar cómo estamos en Quintana Roo en cuanto a incidencia delictiva.

"Quintana Roo tiene mucha población, yo no diría flotante sino importante que llega. Entonces, de todas manera vamos seguir, vamos a llevar a cabo, ya lo estamos haciendo, pero se va fortalecer todo un sistema de vigilancia y de seguridad para blindar Quintana Roo por completo", dijo.