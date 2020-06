Se complica la llegada a zonas más afectadas en Oaxaca

Los derrumbes y desgajes de cerros, el mal clima y la lejanía de Ozolotepec, una microrregión indígena de la Sierra Sur, ha impedido que tras el sismo que golpeó el martes las costas de Oaxaca, la ayuda llegue a un puñado de comunidades que comparten apellido y desgracia, luego de que el rugido de la tierra ha dejado cuatro de los 10 muertos que se contabilizan dispersos en la entidad.

Esta zona, habitada por el pueblo zapoteco, ha concentrado las mayores afectaciones y autoridades municipales han lanzado un llamado de auxilio, pues aseguran que hay un sinnúmero de viviendas afectadas, escuelas y centros de salud, por lo que piden la atención de los gobiernos federal y estatal.

Fue aquí donde equipos de rescate que llegaron vía aérea localizaron dos cuerpos más entre los escombros de un derrumbe, pero las autoridades municipales creen que podría haber más víctimas, pues se habla hasta de 15 desaparecidos.

Según el gobernador Alejandro Murat, las dos personas fallecidas fueron localizadas en Santa María Ozolotepec. Se trata de un menor de edad de nombre Valentín Zurita Jiménez, de 15 años, y Adán Jiménez López de 30, quienes fueron encontrados bajo los escombros.

Hasta la tarde del miércoles, más de 24 horas después del golpe telúrico —cuya intensidad y epicentro fue ajustado a 7.4 grados y a 2 kilómetros de La Crucecita, respectivamente— la ayuda llegaba a cuentagotas, pues la mayoría de las comunidades se encuentran incomunicadas y únicamente hay paso hasta Santo Domingo Ozolotepec.

Autoridades municipales informaron que aún no terminan los trabajos, por lo que podría aumentar el número de muertos y heridos.

"Siguen en aumento los daños en las viviendas, pues la comunicación ha sido compleja en varias agencias y municipios, no se cuenta con energía eléctrica, las lluvias azotan la región y, con esto, más deslaves en los caminos", señalaron.

De acuerdo con Abel Ramos Ruiz, dirigente de la Coordinadora de Comunidades Indígenas de la Sierra (Cociss), son cinco los municipios con las mayores afectaciones: San Marcial Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, Santiago Xanica y San Francisco Ozolotepec, así como otras pequeñas localidades.

La falta de comunicación vía terrestre también ha complicado el traslado de los heridos, y fue hasta este miércoles después del mediodía que se pudo llevar a un hospital a cinco personas, pues el martes el helicóptero del gobierno del estado no pudo aterrizar debido al mal clima.

"Lo que estamos pidiendo es la solidaridad con esas familias, niños, adultos mayores de Santa Catarina Xanaguía y la microrregión de los Ozolotepec; estamos pidiendo al gobierno federal y estatal para que se atienda con urgencia esta situación", declararon.

De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Cruz Roja ya se encuentran en la zona.

Según información de Protección Civil estatal, hasta este miércoles sólo en la zona de Ozolotepec hay daños en dos puentes y seis tramos carreteros, por lo que será hasta este jueves cuando el gobernador se traslade al lugar.

Viviendas afectadas. A nivel estatal, Murat Hinojosa anunció que luego de que su gobierno solicitó una Declaratoria de Emergencia para 50 municipios, ésta se ampliará a 85, entre ellos San Juan Ozolotepec, hasta ahora, la localidad con más daños.

Hasta el momento, señaló, se reportan 2 mil 72 viviendas con afectaciones, dispersas en cinco de las ocho regiones del estado; mientras que el saldo mortal llegó a las 10 víctimas.

Además, se reportan deterioros en 15 escuelas de nivel básico y en 44 de nivel medio y superior; además, hay 62 monumentos históricos perjudicados. También colapsaron los sistemas de drenaje de El Espinal y de Juchitán, en el Istmo, y el de agua potable en Huatulco, población que Murat recorrió el miércoles.

"Estamos aquí para que sepan que no están solos, que comparto su dolor", indicó el gobernador en su encuentro con pobladores, quienes pernoctaron en la calle, debido que hasta la tarde del miércoles sumaban 2 mil 60 réplicas del sismo.