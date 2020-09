Se contuvo marcha feminista por plantón de Frenaaa: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que debido a la presencia del plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), este lunes no se permitió ingresar al Zócalo capitalino a las mujeres que marchaban en demanda de la despenalización del aborto.

"En esta movilización venía un grupo de mujeres muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos. Su objetivo era entrar al Zócalo y se les contuvo, siempre estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se les invitó a que continuaran caminando si entregaban estos objetos peligrosos, pero no quisieron", expuso.

Destacó que esta vez no solo hubo daños a mobiliario urbano pues resultaron lesionadas 44 mujeres policías.

"En ocasiones anteriores, se les ha permitido entrar al Zócalo, sin embargo, en este caso, hay un plantón de un grupo de ideas muy conservadoras y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo, cuantimás, en particular este grupo violento se ha negado al diálogo previo para poder acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación", dijo.

La mandataria local comentó que en las marchas anteriores, como la del sábado de los padres y madres de Ayotzinapa, así como la de pro AMLO, y el domingo una manifestación de electricistas, se llevaron a cabo en el Zócalo y no hubo agresiones, pues previamente hubo diálogo, pero en esta ocasión no quisieron.

"El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo; siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia. Como lo he dicho, es obligación de todo Gobierno la protección de las personas, independientemente de sus creencias. Defendemos a la Ciudad de México como una ciudad de libertades y de derechos", comentó.

Refirió que cuando hay abuso policial, se sanciona, pero tampoco se puede justificar la agresión de una persona a otra, de una mujer a otra mujer.