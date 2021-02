Se "cuelan" funcionarios para recibir vacuna anti-Covid en Tabasco

Poco más de 280 personas que no radican en el municipio de Cunduacán, en Tabasco, el cual fue elegido por la Secretaría de Salud para iniciar la vacunación para adultos mayores, se "colaron" y recibieron la primera dosis, incluso hay funcionarios, denunció el propio gobernador Adán Augusto López Hernández.

"De varios municipios fueron a Cunduacán, mintieron; algunos presentaron documentación falsa, otros engañaron diciendo que se les había olvidado la credencial de elector o la identificación, pero que vivían en Cunduacán. Fueron vacunados, abusaron de la buena fe de los compañeros que están a cargo de los módulos de vacunación", reveló el mandatario tabasqueño.

Calificó como un abuso de algunos ciudadanos no esperar su turno, ya que dijo, hay un esfuerzo extraordinario del Gobierno Federal para Plan Nacional de Vacunación se lleve a cabo, por lo quienes lo hayan violentado y no acrediten que viven en Cunduacán no recibirán la segunda dosis y tendrán que empezar de nuevo el proceso en su respectivo municipio.

"El Consejo Estatal de Salud tendrá que tomar la determinación, pero el primer problema que yo veo es que cuando llegue la segunda dosis si hay un control más estricto y no demuestra que vive en Cunduacán, pues no se les va a poder aplicar la dosis, tendrán que esperar hasta el municipio en el que les toca y va otra vez primera dosis", indicó.

Y agregó: "Claro que la pone en riesgo porque yo he explicado y el Dr. López-Gatell también lo puntualizó- que se escogió a Cunduacán con 14 mil 100 dosis porque según el padrón de beneficiarios, o el padrón de quienes se anotaron en la plataforma del Gobierno Federal son 13 mil 960; entonces era el número casi exacto de las dosis".

López Hernández revelo que dentro de estas 280 personas que violaron los protocolos de vacunación se encuentran algunos funcionarios públicos que serán sancionados. "Hay incluso y es una falta de ética todavía más grave- funcionarios públicos que mintieron y se fueron a vacunar el día de hoy. Yo creo que el funcionario público, el servidor público está obligado a conducirse con ética. Así que quien haya actuado de esa manera pues ya no será funcionario público seguramente", apuntó.

Pidió a los ciudadanos no hacer caso de políticos o funcionarios que intentan lucrar con la aplicación de la vacuna levantando listas falsas para la inoculación.

"Yo hice en la mañana el llamado –y lo reitero- ni los delegados, ni los funcionarios que no son del sector, ni los políticos, ni los candidatos, ni los aspirantes, nadie tiene facultades para hacer listas o para hacer llamados. Eso está plenamente establecido, hay una plataforma del Gobierno Federal, Sedena, la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Bienestar son los encargados de organizar la vacunación", señaló.

De acuerdo a la Secretaría de Salud poco más de 4 mil personas de la tercera edad han sido recibido la vacuna de AstraZeneca en contra de la Covid-19 en el municipio de Cunduacán.