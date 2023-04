Se cuidó mucho la operación de compra con Iberdrola, dice AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se "cuidó mucho" la operación de compra del gobierno federal de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola con el objetivo de que la oposición no la saboteara y la deshiciera.

En conferencia de prensa matutina y al agradecer a los directivos de Iberdrola por aceptar ese acuerdo, el Presidente acusó a sus adversarios opositores de ser "muy coléricos y enojones" y se obnubilan mucho.

"Yo agradezco a los directivos de esta empresa Iberdrola por aceptar este acuerdo, felicitó al secretario de Hacienda (SCHP), Rogelio Ramírez de la O, a su equipo; desde luego al director de la CFE, Manuel Bartlett que trabajaron para llegar a este acuerdo.

"Sobre todo fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para que no se deshiciera, para que no pudieran sabotearla la operación, porque los conservadores son muy, muy coléricos, enojones y se obnubilan mucho", dijo.