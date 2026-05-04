logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Beyoncé y Jeff Bezos destacan en la Met Gala 2024

Fotogalería

Beyoncé y Jeff Bezos destacan en la Met Gala 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se cumplen 5 años de desplome de L12

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Se cumplen 5 años de desplome de L12

Ciudad de México.- Este domingo 3 de mayo se cumplieron cinco años de que colapsó parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas, y el domingo.

Organizaciones sociales realizaron diversas manifestaciones en la zona para reclamar justicia y que no haya olvido de lo que ocurrió.

Por la mañana, un grupo de jóvenes identificado como el Frente de la Juventud Comunista realizó un pronunciamiento en el que aseguró que fue responsabilidad de las autoridades encargadas de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura lo acontecido en 2021.

Llegó otro grupo llamado Somos Impacto para pedir que no se olvide la tragedia. Por la noche, integrantes del movimiento antorchista se reunieron en la entrada de la estación Nopalera y de ahí marcharon a la de Olivos, donde se desplomó la trabe. Avanzaron con veladoras y arreglos florales sobre avenida Tláhuac.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ariadna Montiel es elegida presidenta nacional de Morena
    Ariadna Montiel es elegida presidenta nacional de Morena

    Ariadna Montiel es elegida presidenta nacional de Morena

    SLP

    El Universal

    Oscar de Cueto fue designado secretario de Finanzas en la sesión del Congreso Nacional.

    Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia en San Salvador Atenco
    Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia en San Salvador Atenco

    Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia en San Salvador Atenco

    SLP

    EFE

    El Plan de Justicia incluye reconocimiento a víctimas y diálogo con manifestantes locales.

    Isabel Díaz Ayuso inicia su viaje a México con una visita a la Basílica de Guadalupe
    Isabel Díaz Ayuso inicia su viaje a México con una visita a la Basílica de Guadalupe

    Isabel Díaz Ayuso inicia su viaje a México con una visita a la Basílica de Guadalupe

    SLP

    EFE

    Díaz Ayuso recibirá la Medalla de la Libertad y las Llaves de Aguascalientes por su defensa de la Hispanidad.

    Ariadna Montiel asume presidencia de Morena en Ciudad de México
    Ariadna Montiel asume presidencia de Morena en Ciudad de México

    Ariadna Montiel asume presidencia de Morena en Ciudad de México

    SLP

    EFE

    El partido oficialista reafirma su compromiso con la cuarta transformación y el respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum.