Se cumplen 75 años de la creación del Osito Bimbo

Empaques, presentaciones y diversos lanzamientos de Grupo Bimbo han marcado la infancia de muchos. No hay quien no reconozca al Osito Bimbo o alguno de sus productos, esos que estuvieron y siguen presentes en la vida de muchos ¿Cómo inició todo?, ¿cuál es el origen del Osito Bimbo?

La historia de Bimbo comenzó a escribirse un 2 de diciembre de 1945, en una panadería en la Ciudad de México, liderado por un grupo de jóvenes emprendedores.

Lorenzo Servitje, junto a Jaime Jorba, Jaime Sendra, José T. Mata, Alfonso Velasco y Roberto Servitje, tuvieron la visión de ser el principal referente de las panificadoras en México. Para lograr su propósito comenzaron a producir y distribuir productos frescos, novedosos y nutritivos.

Uno de sus productos emblemáticos que llegó para quedarse es el pan de caja, en aquel entonces era empacado en bolsas de celofán. Después de su éxito, a los pocos años su catálogo de productos se amplió, incluyendo la llegada de los Pingüinos Marinela, los deliciosos pastelitos con forma de muffin de chocolate con un relleno cremoso e irresistible; siendo de los icónicos en todo el mundo.

Con tan sólo cuatro productos, el sueño de los fundadores se hizo realidad. Las operaciones comenzaron a crecer y se generaron más empleos.

La empresa mexicana, poco a poco se expandió y comenzó a llegar fuera de la Ciudad de México; a Pachuca, Estado de México y Toluca, pero no era suficiente, la demanda creció. De pueblo en pueblo, siguiendo diferentes rutas por todo el país, los vendedores de Bimbo fueron abriendo el mercado para llevar pan fresco y nuevos lanzamientos a las casas de las familias mexicanas.

Aparición, creación y significado. Sin personajes no hay historia y Bimbo lo supo desde su nacimiento. El nombre de la marca surgió de la combinación entre el juego de azar "Bingo" Y "Bambi".

Curiosamente, tiempo después se enterarían que coloquialmente a los niños en Italia se les dice "bimbos", que en húngaro significa "capullo", y que en China el fonema de "pan" se oye muy parecido a "Bimbo".

En cuanto la imagen del osito Bimbo que todos conocemos, esta nació de una tarjeta navideña a la que únicamente le agregaron un gorrito, delantal, pan de caja bajo el brazo y le arreglaron la nariz. Sin imaginar que con el paso del tiempo, quedaría grabada por generaciones en nuestra memoria.

Más allá de las fronteras. A principios de los años 90, Grupo Bimbo inauguró su primera fábrica fuera de México en Guatemala. Con el paso de los años, la empresa se convirtió en un referente para México y América Latina, siempre con la mejor tecnología, sabor familiar y compromiso con sus consumidores.

Hoy, a 75 años de su creación, su visión no ha cambiado, por décadas la panificadora se ha consolidado en todo el mundo, desarrollando marcas de prestigio como Tía Rosa, Oroweat, Saníssimo, Marinela, Ricolino, Takis y El Globo, entre otras, que son un referente en el mercado.

Alimentar, deleitar y servir al mundo. La empresa mexicana no sólo se ha comprometido con consentir los paladares de millones de personas, también a través de sus distintas campañas, productos y procesos en pro de la sociedad, ha procurado e incrementado su cuidado hacia el medio ambiente y la nutrición.

La empresa ha desarrollado iniciativas en favor de los estilos de vida activos y saludables, como Futbolito Bimbo, que este año celebró su edición 57 y la Global Energy Race, que se ha realizado seis veces y que en 2020 reunió de manera virtual a más de 300 mil participantes.

Asimismo, sus empaques compostables, vehículos eléctricos, plantas operadas con energías limpias, apoyos a tienditas y equipo médico en estos tiempos de pandemia, son un digno y claro ejemplo de la filosofía del osito altruista.