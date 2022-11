"Se darán las facilidades para manifestación en defensa del INE", dice AMLO

A-AA+

A dos días de que se lleve a cabo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se darán todas las facilidades para que este domingo se lleve a cabo la manifestación en contra de su iniciativa de reforma electoral y en defensa del INE que iniciará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Monumento a la Revolución.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 8, el jefe del Ejecutivo federal recordó que el derecho a la manifestación es un derecho conquistado por movimientos sociales y movimiento democráticos.

"Dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar al Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, de manifestación, que costó mucho conseguir a lo largo de nuestra historia, porque no se permitía la libertad de manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos.

"Este es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos y la libertad no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es que bloqueen plazas, el que prohíba hacer manifestaciones (...) No podemos hacer lo mismo", dijo.