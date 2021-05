Se debe garantizar que casos de corrupción no queden impunes: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, afirmó que no sólo basta combatir la corrupción porque se debe asegurar que los casos no queden impunes para castigar a los responsables y reparar el daño a la sociedad.

Tras dar positivo a Covid-19, el funcionario apareció en el evento virtual del 17 aniversario de la creación de la UIF organizado en conjunto con la unidad antilavado y la Universidad de las Américas Puebla.

"Tenemos que combatir la impunidad y eso se tiene que hacer en la medida en que se lleve a los responsables ante los tribunales; no es una función que le corresponde a una Unidad de Inteligencia Financiera sino a la Fiscalía General de la República y a las locales", señaló.

Al inicio del evento se pidió un minuto de silencio por las víctimas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente ocurrido en el metro de la Ciudad de México.

En ese contexto, Nieto Castillo estableció que mientras más autónoma sea una fiscalía, y más independencia tenga el Poder Judicial, contaremos con mecanismos mejores para poder controlar y combatir la corrupción.

Además, consideró que se requiere contar con una sociedad, actores civiles y una academia más participativa.

"Si hay una sociedad civil complaciente o una academia que no sea crítica, esto propiciará la corrupción", advirtió.

Dijo que es importante que se cumplan con las reglas del Estado y Constitucional de derecho, y sancionar a los responsables, a reparar el daño de las víctimas que es algo fundamental, así como proteger sus derechos.

Aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene la voluntad política de hacer frente a los niveles graves de corrupción.

"Creo que tenemos que definir dos elementos: la voluntad política, estoy convencido de que el presidente encabeza una campaña en contra de la corrupción", afirmó.

En su opinión, las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no pueden ser estáticas cuando la delincuencia organizada transnacional está en constante mutación y transformación de sus capacidades bélicas y financieras.

Incluso de los mecanismos y tipologías para poder infiltrar no sólo recursos ilícitos sino también al sistema financiero, apuntó.

Por su parte, el rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, puntualizó que en México no toleramos la corrupción y sabemos cómo combatirla.