"Se debe lograr equilibrio entre salud y economía", dice López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, aseguró que el "lado B" en la estrategia contra el Covid-19 que planteó a los gobernadores no significa que la estrategia desde el comienzo de la epidemia en México haya sido errónea, sino que ahora se debe establecer una fórmula que equilibre salud y economía.

"No tiene que ver con un cambio de estrategia a la que me referí con los gobernadores, parecía que se quiere vincular este cambio con el número de casos y defunciones, como suponiendo que se necesita otra estrategia porque la previa fue equivocada; no fue así, el segmento dos, el lado B, se refiere a una etapa en la que la OMS ha expresado que la duración de la epidemia va a ser muy larga, en el mundo y en México, y en la medida que esto pasa, se debe encontrar el equilibrio entre la protección directa de salud y la vida, y la economía.

"Vemos que en Japón, España y Francia hay rebrote de Covid-19, este fenómeno se verá en todos los países del mundo, es posible que pase en México. El lado B, la segunda etapa de la estrategia contra el coronavirus consiste en integrar de manera más amplia los distintos elementos que ayudan a la reactivación económica, sin poner en riesgo la salud".

López–Gatell Ramírez recordó que la estrategia inicial tuvo como objetivos la mitigación de casos para lograr que la curva fuera plana, aunque más larga, lo que permitió que no se saturaran los hospitales.

En el panorama nacional, la Secretaría de Salud informó que México llegó a los 469 mil 407 casos positivos, 6 mil 717 más que el pasado jueves, así como 51 mil 311 defunciones, 794 más que el día previo.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados al SarsCoV2 sería de 510 mil 232 y de 53 mil 283 fallecimientos.