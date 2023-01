Se debe poner por delante la salud pública: defiende AMLO ley antitabaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se prohibió el exhibir cigarros en tiendas y esto generó molestia entre la industria y consumidores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que puede haber inconformidad, pero se debe de poner siempre por delante la salud pública y la salud de la gente.

"Tenemos que hacer todo lo que ayude a prevenir enfermedades y se está demostrado que el tabaco, afecta a la salud pues las medidas que se tomen ayudan en un buen propósito".

Aseguró que desde luego quienes tienen el negocio del tabaco, la distribución, la venta, los vapeadores, pueden no estar de acuerdo, incluso medios de información, que en este caso serían "medios de publicidad", porque deja dinero, pero esto es a costo de la vida de mucha gente.

"Entonces son decisiones que se tienen que tomar y si hay inconformidad, pero también hay que tomar en cuenta, que se debe de poner por delante siempre la salud pública, la salud de la gente".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo refirió que muchas veces la industria tabacalera miente y se engaña con sus productos.

"Esto que hablábamos de los vapeadores, que en las advertencias se dice que tienen cuatro o cinco sustancias químicas y cuando se hace una investigación en México, en otros países con todo respeto no pueden los gobiernos tocar esos temas, cuando secretaría Salud hace la investigación, de un vepeador, los científicos, encuentran que tienen 35 sustancias peligrosas hasta cancerígenas".

Aseguró que eso es inaceptable para su administración y no se puede quedar callado y no informar a la gente, porque hay padres de familia que no saben el daño que causan los vapeadores.

Señaló que entiende la inconformidad de quienes hacen negocio con la distribución de cigarrillos, y con otros productos que son dañinos a la salud, así como de los medios de información que "están molestos porque significa publicidad, pero bueno ya se tomó la decisión".