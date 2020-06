Se debe reorientar modelo de vigilancia epidemiológica: Alomía

El modelo de vigilancia epidemiológica para Covid-19 en México deberá ser reorientado a fin de tener más y mejor información sobre la enfermedad y la ruta que sigue en el país, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología.

Durante su participación en el seminario virtual Vigilancia Epidemiológica y Utilización de Pruebas de Diagnóstico, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el funcionario dijo que esta decisión se tomó dado que no se ha podido detener la epidemia en la República.

"El modelo de vigilancia tiene que adaptarse, estamos ya por presentar algunas modificaciones, para precisar un monitoreo que nos permita información de lo más localizado posible. Que nos genere un alertamiento oportuno para tomar nuevas decisiones".

Mencionó que en este nuevo monitoreo se podría considerar la aplicación de pruebas en casos leves, así como en grupos de riesgo.

"Hasta ahora el sector salud no se ha enfocado en la detección de casos leves, por ello se pretende implementar un diagnóstico centrado en grupos de riesgo, así como en la identificación oportuna de brotes regionales. Hacer más pruebas debe ser de manera planeada y en lugares estratégicos para lograr una mayor efectividad contra el tratamiento de la enfermedad", dijo.

El funcionario comentó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentra en una fase de análisis de pruebas serológicas, que una vez que cuenten con protocolos claros podrían realizarse con el objetivo de conocer la incidencia de la población afectada por el nuevo coronavirus en México.

En su participación, Jean Marc Gabastou, asesor internacional de emergencias de salud de la OPS-OMS, indicó que no se recomiendan las pruebas rápidas en un país tan complejo y diverso como el nuestro.

"El test, test, test es mediáticamente exitoso, políticamente polémico y científicamente poco eficiente. Las pruebas serológicas tienen limitaciones porque los anticuerpos se desarrollan en siete días. Falso negativo y dando una falsa seguridad que podría romper la sana distancia", expresó.

Sin embargo, señaló que este tipo de pruebas se pueden usar en zonas de alto riesgo, por lo que consideró oportuno que se apliquen en reclusorios o en lugares como la Central de Abasto.

En ese sentido, Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México precisó que en la capital del país se aplican mil pruebas rápidas al día y se tiene capacidad para hacer hasta 2 mil 700 diarias.