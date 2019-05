Se debería plantear la renuncia de directora del Conacyt: MC

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, indicó que se debería plantear la renuncia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, pues si la exsecretaria de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, renunció por un retraso de un vuelo, sería bueno que la primera lo analizara.

"¿Cuántas becas se podrían financiar con esos 15 millones de pesos, 10 mil al mes por estudiante? Es retrograda la actitud, su dirigencia y los recortes a los 27 centros de investigación", expresó.

Samuel García reprobó que el Conacyt pueda gastar en lujos, y no en becas para estudiantes; afirmó que los funcionarios no son "vacas sagradas" para tomar leche orgánica, la cual es cara y viola la austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Conacyt es experto en derrochar lujos, gula, y eso se reprueba completamente. Esta es la cereza del pastel, de una serie de incompetencias del Conacyt, frente a casos de jóvenes que perdieron apoyos, como los niños de matemáticas. Habría que mejor pedirle a Guillermo del Toro que se encargue de organismos, ya que él sí financiará a los estudiantes", externó.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que no se puedan dar recursos a estudiantes ni científicos como los menores que competirán en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, "pero eso sí, tienen banquetes bastantes costosos. Esa es la incongruencia del gobierno de López Obrador", expresó.