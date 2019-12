Se descarrila juego mecánico en Puebla

Dos personas resultaron heridas en un accidente en una montaña rusa de la llamada villa iluminada del municipio poblano de Atlixco, Puebla.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 25 de diciembre, cuando se descarriló un carrito de la montaña rusa, en el cual viajaba un hombre y su hija de 13 años de edad. Las dos víctimas que cayeron de una altura de tres metros fueron trasladados al hospital regional número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, el Ayuntamiento de Atlixco informó que aunque ambos presentaron lesiones, éstas no ponen en riesgo su vida. "El señor ya fue dado de alta, pues presentaba golpes y laceraciones leves; la menor sigue en observación, ya que presenta dolor cervical pero no amerita traslado a ortopedia", señaló el ayuntamiento en su página de Facebook.

Aclaró que de acuerdo con informes de Protección Civil, el siniestro no se originó por una falla mecánica, sino por la ruptura de una pieza, probablemente por desgaste.

Mencionó que el juego donde ocurrió el accidente fue clausurado e inhabilitado, además que, como medida de prevención, todos los dueños de los juegos mecánicos deberán presentar este jueves un dictamen estructural ante Protección Civil y en caso de no presentarlo, no podrán funcionar.

Con respecto al accidente de ayer, donde un hombre y una niña sufrieron un accidente en un juego mecánico, el @AtlixcoAyto informa que sus lesiones no ponen en riesgo la vida. El hombre ya fue dado de alta. El juego en cuestión fue clausurado. https://t.co/K98OlAv4Wu pic.twitter.com/V4FuDNl5tp — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) December 26, 2019