Se desconoce 60 por ciento del acervo del Archivo General de la Nación

A 11 meses de asumir el cargo como director general del Archivo General de la Nación (AGN) y tras una labor de diagnóstico de los documentos que resguardan el recinto, el historiador Carlos Enrique Ruiz reveló que el resultado preliminar es que 60 por ciento del acervo no está descrito.

En entrevista con Notimex, Ruiz Abreu reiteró que encontró al AGN "en un caos" pues se olvidaron de realizar tareas fundamentales como la conservación, restauración, organización y sobre todo la descripción que permitiría digitalizar todos los materiales.

"Ya casi terminamos el diagnóstico, y digo casi, porque nos ha costado mucho trabajo. Es un diagnóstico muy grande, potente y muy fino. Hemos encontrado que 60 por ciento del acervo general no está descrito. Esto quiere decir que no sabemos lo que está en los expedientes", subrayó.

Puso como ejemplo el caso de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), donde "no todo está descrito. Entonces estamos en ese proceso, porque, aunque los archivos estén abiertos, si un ciudadano me pide el documento de un personaje o de un evento, pues no se puede presentar completo porque no está descrito".

Además, Ruiz Abreu señaló que en las pasadas administraciones se priorizaron acciones de difusión del AGN que, aunque son necesarias, no eran las fundamentales para garantizar la preservación de los documentos.

Acusó que se dejaron de hacer las tareas sustantivas, "lo fundamental no es publicar un libro de lujo, no es hacer mesas redondas, eso no. Lo sustantivo en el Archivo General de la Nación y en cualquier archivo de México es conservar lo que hay".

Por todo lo anterior, el historiador explicó que en 2020 iniciarán la organización y descripción masiva del acervo, pues no se pueden digitalizar si primero no se conoce de qué hablan los documentos. Además, buscará que archivos de hace 500 años dejen de ser "manoseados" y por fin puedan estar disponibles de manera digital.

"No hay prácticamente nada digitalizado, entonces nos urge para que ya nadie toque los documentos de hace 500 años. Por ejemplo, de la época colonial todavía hay 22 fondos que no se han organizado ¡de la época colonial! Lo que hemos hecho ha sido una tragedia en materia de archivos", indicó.

Ruiz Abreu advirtió que la descripción total del acervo del AGN "será una tarea difícil" que no se concluirá en el futuro inmediato, pero aseguró que con los procedimientos que están realizando "se emprendió el vuelo para describir 60 por ciento faltante" para yo no heredar el problema a las siguientes administraciones.

El reto del AGN, dejar la organización de tipo policial

Uno de los problemas que enfrenta el acervo, de acuerdo con su director, es la forma en que está organizado, pues se estableció bajo "una mentalidad de la policía", ya que en lugar de crear expedientes se realizaban reportes por eventos, por lo que pueden existir documentos que hablen de una persona, pero al no estar agrupados y ante la falta de descripción se desconocen.

Incluso ejemplificó con el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien en un primer momento se encontraron 19 reportes y cuatro meses después, a raíz de una solicitud de datos por la Plataforma Nacional de Transparencia, aparecieron 12 reportes más.

Actualmente se pudo conformar un expediente con 33 reportes generados entre 1977 y 1985 de las actividades que realizó el actual mandatario federal, detalló Ruiz Abreu.

"Nos llevará tiempo porque está organizado bajo el criterio de la mentalidad de la policía, por eso son reportes. En el caso del presidente se reportó si estuvo en una manifestación o en algún otro evento, por eso es posible que quizá mañana encuentre 300 reportes de López Obrador, entonces así ya tendré que organizar un expediente para que en un futuro se busque por expedientes", aseguró.