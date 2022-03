Se desconoce aún contenido de cajas fuertes aseguradas a "El Bronco"

A dos días de los cateos realizados en las fincas del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, las autoridades no han informado sobre el contenido de las dos cajas fuertes aseguradas durante la diligencia que se llevó a cabo en la casa de "El Bronco" ubicada en el ejido Pablillos, municipio de Galeana.

En tanto la defensa del exgobernador analiza presentar una impugnación ante probables irregularidades cometidas durante los mencionados operativos, y señaló que este martes un juez federal resolverá si es competente para llevar el caso relacionado con la carpeta de investigación que se abrió contra el exmandatario estatal por delitos electorales, que lo mantienen preso en el penal 2 de Apodaca, luego que el pasado martes un juez de control del fuero local lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva.

---Catean casas de "El Bronco" en busca de pruebas

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado, el sábado a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, diferente a la que llevó a prisión a Rodríguez Calderón por delitos electorales, se solicitaron órdenes de cateo a un Juez de Control, las cuales fueron concedidas y se ejecutaron en una propiedad ubicada en el municipio de García, y otra en un inmueble del ejido Pablillos, municipio de Galeana.

Las diligencias, que se hicieron con la intención de "ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita", en el caso del inmueble de García -donde residía "El Bronco"-, no revelaron "algún hallazgo relevante", mientras en el domicilio de Galeana (conocido como Palacio Rosa), en un reporte con información recabada hasta las 23:30 horas del sábado 19 de marzo, se habían asegurado hasta el momento 2.1 millones de pesos de dinero en efectivo, un revólver calibre 357 Magnum, un rifle 30X30, y dos cajas fuertes, que fueron trasladas a Monterrey, para su apertura y revisión de contenido, con relación a la búsqueda de pruebas o indicios de recursos de procedencia ilícita.

Hasta este lunes, la Fiscalía no ha informado sobre lo encontrado en ambas cajas de seguridad, usualmente empleadas para guardar dinero, joyas, documentos entre otros objetos valiosos o importantes.

Por otro lado, Gabriel García, integrante del equipo de abogados que defiende a Rodríguez Calderón, declaró que analizarán la existencia de probables irregularidades cometidas durante los cateos a los inmuebles del exmandatario, para presentar en su caso las impugnaciones correspondientes.

"La Fiscalía hace una relación general de las diligencias (de cateo), pero todavía nosotros no tenemos acceso, vamos a esperar a que la autoridad nos de acceso", para revisar el procedimiento. "Nosotros pensamos que hubo ciertas violaciones que en su momento, si estas son así, el equipo de defensa verá si se promueve o no algún medio de impugnación", dijo el abogado.

Gabriel García señaló además, que el fin de semana pasado el Poder Judicial Federal recibió la carpeta de investigación, luego de que el juez de control del Poder Judicial de Nuevo León, que vinculó al exgobernador a proceso y le dictó prisión preventiva, se declaró incompetente para llevar el caso, por estimar que corresponde al fuero federal.

"Ellos reciben el expediente formalmente, lo radican y convocan a una audiencia donde el juez federal debe pronunciarse sobre la admisión" o incompetencia para llevar el asunto.