Se deslinda CATEM de conflicto laboral en Dos Bocas

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se deslindó de las protestas y hechos de violencia registrados en la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, donde trabajadores que construyen la planta fueron agredidos con balas de goma y gases lacrimógenos.

El líder de la CATEM, Pedro Haces Barba, desmintió la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que su organización dispute la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

"No tenemos nada qué ver en ese conflicto, y no sabemos con quién esté la CTM disputando la problemática que exista allá", aclaró el dirigente gremial.

"CATEM es ajeno totalmente a cualquier enfrentamiento, es ajeno a cualquier persecución de Contrato Colectivo en Dos Bocas. CATEM tiene una muy buena relación con la empresa ICA, puesto que tenemos en el Tren Maya un contrato clonado con ellos, pero ningún sindicato perteneciente a CATEM está metido en Dos Bocas", expresó.

El también senador suplente señaló que actualmente no está en duda la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en Dos Bocas, que corresponde a la CTM.

Además, explicó que cuando la CATEM pretende algún contrato colectivo "lo hacemos a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cómo fue el caso de Nissan, que fuimos a un recuento" en Aguascalientes.