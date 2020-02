Se deslindan Morena y senadora de asesor que portaba cocaína

Este martes, Mario Espinoza, asesor de la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza (Morena), fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego de que protagonizara un incidente vial en calles de la colonia Roma, de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe de la SSC-CDMX, Mario Espinoza Zetina chocó una motocicleta de la policía preventiva al conducir a exceso de velocidad; al momento de pararlo para hacerle la revisión, se identificó como asesor de la senadora, se puso muy agresivo con los oficiales, uno lo mordió en el hombro y al otro le propinó varios golpes. Finalmente fue sometido por los policías.

Al momento de revisarlo, le encontraron varias dosis de cocaína, por lo que fue detenido; sin embargo, la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza dijo que se haría cargo de los daños ocasionados y "convenció" a los policías capitalinos que fueron agredidos de no levantar cargos; ahí mismo se arreglaron, y tanto la senadora como su asesor quedaron en libertad.

Claudia Balderas aseguró que fue agredida por el cuerpo de policías que la tarde de este martes presuntamente detuvo a uno de sus trabajadores, mientras circulaban juntos en su vehículo por la Ciudad de México.

"Lamento los hechos de esta tarde: fui agredida por la Policía; no cometí ningún delito y si mi acompañante incurrió en alguna conducta antijurídica, deberán deslindarse responsabilidades. Rechazo las calumnias en mi contra y colaboraré con las investigaciones que se realicen", explicó.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en su grupo parlamentario no encubrirán a nadie y llamó a aplicar la ley en el caso de la detención de Mario Espinoza Zetina, asesor de la senadora Claudia Balderas.

"Circula en redes y medios de comunicación que fue detenido Mario Espinoza Zetina, y que iba acompañado por la senadora Claudia Balderas. Nos pronunciamos por deslindar responsabilidades y aplicar la ley sin excepción", escribió.

Espinoza Zetina funge como trabajador cercano de la senadora Balderas, "quien lo acompañaba al momento de su detención", especificó Monreal en un comunicado.

El suceso también mereció la reacción de la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, quien aseguró que "debe prevalecer el Estado de derecho y la justicia, aplicando la ley sin excepción.

"Estaremos atentos y respetuosos de las acciones y resoluciones de las autoridades competentes", señaló.

¿Quién es la senadora Claudia Balderas?

Claudia Balderas es senadora por Morena, vía representación proporcional. Los legisladores electos por esta vía, también son llamados "plurinominales", que son electos por el porcentaje de votos que haya tenido su partido.

En esta legislatura Morena tiene 13 senadores por vía plurinominal, uno de ellos es Claudia Balderas, quien es miembro de cuatro comisiones en el Senado.

Las comisiones de Juventud y Deporte, de Comunicaciones y Transportes, de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos Primera, son de las que forma parte Claudia Balderas.

En cuanto a su asistencia en el trabajo legislativo, la senadora no ha tenido faltas, sólo dos ausencias justificadas.

Claudia Balderas es ingeniera Química, originaria de Veracruz y es suplente de Rocío Nahle, actual secretaría de Energía.