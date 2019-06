Se disculpa Ebrard por error en Twitter

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, difundió esta tarde en su cuenta de Twitter que cometió un error en la información sobre el avance en las negociaciones que realiza en Washington D.C. sobre los aranceles que anunció el presidente Donald Trump para los productos mexicanos.

Tras ofrecer una conferencia matutina desde la embajada de México en Estados Unidos, el canciller escribió en su cuenta de Twitter @m_ebrard: "Desde Washington les informo que hemos avanzado en reuniones con miembros del gabinete; Think thanks; sector privado; especialistas. Nos esforzaremos por encontrar un entendimiento. Es factible y deseable. 80/20 a favor hoy de lograrlo".

Minutos más tarde, Ebrard Casaubon aclaró: "Error de dedo: think tanks. Gracias a tod@s por alertarme", ya que lo que él quería expresar que se trataba de un tanque, laboratorio o lluvia de ideas, no "Think thanks".