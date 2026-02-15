logo pulso
Nacional

Se dispara precio de combustibles

Por El Universal

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara precio de combustibles

Cargar gasolina premium y diésel nunca fue tan caro como ahora, debido a la política fiscal, coinciden analistas. A escala nacional, el precio promedio del diésel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje llegó a 26.42 pesos durante diciembre y significa un incremento de 74 centavos frente al mismo mes de 2024.En tanto, la gasolina roja o premium, consumida principalmente por vehículos de alta gama y con motores turbocargados o alta compresión, alcanzó los 25.80 pesos y representa un aumento de 40 centavos, de acuerdo con la información disponible en Petróleos Mexicanos.

    Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026
    SLP

    El Universal

    En Veracruz y Sinaloa, funcionarios públicos sufren ataques armados con heridos y daños materiales.

    Fiscalía exige revisión tras liberación de dueño de crematorio Plenitud
    SLP

    El Universal

    El juez federal otorgó un amparo que liberó al dueño del crematorio Plenitud, donde se encontraron 386 cuerpos en condiciones insalubres.

    Marchan en Hermosillo por mineros desaparecidos en Concordia Sinaloa
    SLP

    EFE

    La Fiscalía confirma identificación de cinco cuerpos y continúa con otras cinco muestras.

    Semarnat realiza muestreo en río Sonora tras derrame tóxico
    SLP

    EFE

    Plan integral para remediar daños ambientales y de salud se anunciará en 2025.