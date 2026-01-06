logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se dispara robo de gas LP en Hidalgo

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara robo de gas LP en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Con un crecimiento del 1,285.71% y al pasar de siete tomas clandestinas en 2024 a 97 en 2025, Hidalgo registró el mayor incremento en el robo de gas LP a nivel nacional, informó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que identifica a Tula de Allende y Tepeji del Río como focos rojos.

De acuerdo con este observatorio ciudadano, el robo de gas LP a través de tomas clandestinas tuvo un incremento exponencial en Hidalgo, al presentar el mayor aumento porcentual del país, con 1,285.71%, lo que colocó a la entidad entre las de mayor incidencia en la comisión de este delito.

A nivel municipal, el ilícito se concentra principalmente en Tula, que registró 51 tomas clandestinas, y Tepeji del Río, con 46, cifras que posicionan a ambos municipios como los más afectados y en alerta crítica.

Asimismo, se señaló que a nivel nacional el robo de gas presentó una tendencia irregular, al registrar una disminución marginal de 0.66% entre enero y septiembre. En ese periodo se contabilizaron 757 tomas clandestinas, frente a las 762 registradas en el mismo lapso de 2024; pero, la baja no fue homogénea entre entidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El informe indica que Puebla se mantiene como el estado con el mayor número de tomas clandestinas, al acumular 326 casos, lo que representa el 43.06% del total nacional, seguido del Edomex.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México
    Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

    Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

    SLP

    El Universal

    Descubre los días festivos y descansos obligatorios en México para 2026, destacando el puente especial de febrero.

    Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026
    Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026

    Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026

    SLP

    El Universal

    Sorprende a tus hijos con la experiencia de hablar en tiempo real con los Reyes Magos

    Luisa Alcalde celebra histórico aumento del salario mínimo en México
    Luisa Alcalde celebra histórico aumento del salario mínimo en México

    Luisa Alcalde celebra histórico aumento del salario mínimo en México

    SLP

    El Universal

    Datos reveladores sobre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en México.

    Sheinbaum destaca reducción de homicidios y avances sociales
    Sheinbaum destaca reducción de homicidios y avances sociales

    Sheinbaum destaca reducción de homicidios y avances sociales

    SLP

    El Universal

    La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la disminución de homicidios y los avances sociales en su balance anual.