Se dispara robo de gas LP en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Con un crecimiento del 1,285.71% y al pasar de siete tomas clandestinas en 2024 a 97 en 2025, Hidalgo registró el mayor incremento en el robo de gas LP a nivel nacional, informó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que identifica a Tula de Allende y Tepeji del Río como focos rojos.

De acuerdo con este observatorio ciudadano, el robo de gas LP a través de tomas clandestinas tuvo un incremento exponencial en Hidalgo, al presentar el mayor aumento porcentual del país, con 1,285.71%, lo que colocó a la entidad entre las de mayor incidencia en la comisión de este delito.

A nivel municipal, el ilícito se concentra principalmente en Tula, que registró 51 tomas clandestinas, y Tepeji del Río, con 46, cifras que posicionan a ambos municipios como los más afectados y en alerta crítica.

Asimismo, se señaló que a nivel nacional el robo de gas presentó una tendencia irregular, al registrar una disminución marginal de 0.66% entre enero y septiembre. En ese periodo se contabilizaron 757 tomas clandestinas, frente a las 762 registradas en el mismo lapso de 2024; pero, la baja no fue homogénea entre entidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El informe indica que Puebla se mantiene como el estado con el mayor número de tomas clandestinas, al acumular 326 casos, lo que representa el 43.06% del total nacional, seguido del Edomex.