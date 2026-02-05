logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Nacional

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Se disparan los casos de sarampión

Ciudad de México.- En México, los casos confirmados de sarampión se elevaron considerablemente en lo que va de 2026; el año pasado cerró con 6 mil 430 casos, pero hasta el 3 de febrero de 2026 la cifra se elevó a 8 mil 332 confirmados, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Eso significa que en enero y los tres primeros días de febrero de 2026 se presentaron mil 902 contagios nuevos de sarampión, lo que representa casi una tercera parte del total de los casos confirmados del año pasado.

Adicionalmente, la dependencia federal registra 4 mil 730 casos probables acumulados y tiene en estudio 2 mil 848 para determinar si se trata de sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, aquellas infecciones sistémicas caracterizadas por fiebre y erupciones cutáneas.

Los más afectados son los menores de uno a 9 años, donde se han reportado 2 mil 266 casos confirmados, seguido del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, donde se han registrado 908 casos.

Este año el estado más afectado es Jalisco, con mil 113 casos confirmados, que se suman a los 663 registrados en 2025.

Sin embargo, si se toman en cuenta los casos totales Chihuahua fue la entidad que registró más el año pasado, con 4 mil 493 casos confirmados.

