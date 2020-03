Se elevan a 70 los casos confirmados de Covid-19 en Nuevo León

Después de informar que la cifra de pacientes confirmados de Covid-19 ascendió a 70, cuatro más que el sábado, y otros 39 positivos en laboratorios privados, están pendientes de confirmación por el Indre, mientras hay 60 casos sospechosos y cero defunciones, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció que se pondrá en marcha un protocolo de investigación para administrar plasma de personas ya curadas, a pacientes en situación crítica.

El funcionario estatal señaló que ya habló telefónicamente con cinco de los diez nuevoleoneses que contrajeron la enfermedad respiratoria y han sido dados de alta, luego que se les realizaron dos pruebas del tipo PCR que resultaron negativas, y todos ellos estuvieron de acuerdo en donar plasma que se utilizaría como opción de tratamiento a enfermos en situación crítica.

Este protocolo de investigación se sustenta en dos artículos científicos, el primero publicado el 27 de marzo en revista Llama de gran prestigio internacional, que refiere un estudio a cinco pacientes a los que se les administró plasma de cinco personas ya curadas de covid-19.

Agregó que el requisito a cumplir fue que los pacientes estuvieran en estado muy grave, y se les hubieran dado otros tratamientos que están en investigación y no se observara mejoría. Con el plasma de pacientes curados del virus, cuatro de los cinco pacientes en condición crítica mejoraron.

En el otro estudio publicado el 23 de marzo en la revista British Medical Journal, de diez pacientes a los que se les trató con plasma de pacientes curados, tres mejoraron y los otros siete también habían mejorado hasta cuando se publicó el estudio referido.

El titular de Salud comentó que este día le llamaron médicos que le plantearon esa opción, misma que le pareció excelente, y agregó que ya se están realizando los protocolos de investigación en el Hospital Universitario de la UANL, y en el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey.

Aclaró que no está comprobado que esta opción funcione, más que lo publicado en dichos artículos, pero debe tomarse en cuenta que actualmente no hay vacuna y tardará algunos meses para que esté disponible, y tampoco existe un tratamiento específico contra el virus.

"Este sería un modelo más, que me parece excelente, esperemos que funcione, hoy platiqué con varios pacientes que ya se aliviaron (cinco de diez), y están dispuestos a servir en este protocolo de investigación para ayudar al prójimo, a pacientes que están en condición muy grave", dijo Manuel de la O. Agregó que hablará con los otros pacientes ya aliviados, para ver si quieren participar en este protocolo de investigación, que tiene que ser aprobado por el Comité de Ética Hospitalaria.

Por otro lado, el titular de Salud expresó que en la entidad alrededor del 80 por ciento de los nuevoleoneses está siguiendo las recomendaciones de quedarse en su casa, porque los nuevoleoneses "son disciplinados", mientras en la Ciudad de México, sólo estarían participando en las acciones de autoaislamiento un 30 por ciento.