Se elevan casos de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- En sólo 40 días, del 1 de enero al 9 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó 2 mil 467 casos de sarampión en el país. Dicha cifra representa más de una tercera parte de los 6 mil 432 contagios que se registraron durante todo 2025.

Si se suman los casos de 2025 y los registrados en lo que va de 2026, en México se acumulan 8 mil 899 contagios de sarampión en total. Además, la dependencia notificó de 22 mil 425 casos probables.

Chihuahua y Jalisco son las entidades federativas más afectadas, ya que entre ambas suman 6 mil 601 casos confirmados del total entre 2025 y 2026. Chihuahua reportó 4 mil 493 contagios el año pasado y sólo 11 este 2026. Mientras que Jalisco confirmó 665 casos de sarampión en 2025, y mil 432 casos en lo que va de 2026, para dar un total de 2 mil 97 contagios.

El 9 de febrero se reportó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, se trata de una bebé de 14 meses que falleció el 25 de diciembre de 2025; sin embargo, no se había anunciado porque faltaba la certificación de la Dirección General de Epidemiología, explicó este miércoles la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, en conferencia de prensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, la Secretaría de Salud reportó 28 decesos por sarampión en el país y, de éstos, 21 defunciones se registraron en Chihuahua el año pasado.

De acuerdo con cifras oficiales, la Ciudad de México reportó 184 casos confirmados de sarampión: 46 en 2025 y 138 en lo que va de 2026; además de 445 casos probables acumulados este año.

Entre las entidades que tienen el mayor número de casos confirmados entre 2025 y 2026, después de Chihuahua y Jalisco, se encuentran Chiapas (497), Michoacán (296), Guerrero (281), Sinaloa (234), Sonora (154), Colima (86), Estado de México (68), Durango (62), Coahuila (55) y Puebla (54).

El grupo etario más afectado por el sarampión es el de los infantes de cero a nueve años de edad, se registran 3 mil 258 casos confirmados. Le sigue el grupo de 25 a 29 años, con 963.