Se fractura movimiento de la Policía Federal

Las fracturas al interior del movimiento de policías federales en paro se hicieron evidentes la tarde de este miércoles en el Centro de Mando.

El grupo que pide indemnización volvió a desconocer a sus representantes que desde esta mañana se reunieron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, para avanzar en la instalación de módulos informativos sobre las opciones laborales que se ofrecen a los agentes que no quieren pertenecer a la Guardia Nacional.

Al momento de que Juan Carlos Vázquez Delgado y Luis Cortés, dos de los representantes, se disponían informarles sobre el estado de la negociación, al menos 200 elementos que exigen indemnización reunidos en la explanada del Centro de Mando, los desconocieron totalmente.

"Se desconoce la mesa anterior y completamente como dirigentes. Entraron a mesa de diálogo sin comentárselo a los demás compañeros", acusó uno de los uniformados.

Lo anterior provocó que el grupo les pidiera que se retiraran de la mesa.

En entrevista, Mario Alberto, líder de los que piden que los indemnizen, dijo que desconocían que había otra reunión, por lo que rompieron con sus dirigentes.

Aseguró que el gobierno federal le quiere dar 4 mil 300 pesos de finiquito a los elementos que piden su indemnización ante la desaparición de la Policía Federal.

Juan Carlos Vázquez, dirigente no reconocido por el otro grupo, respondió que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja los reconoce a ellos como negociadores y "hay compañeros que se están agrupando con otras personas".

Juan Carlos Vázquez y Luis Cortés, los moderados, ya no pudieron dar su mensaje y retiraron.