Se fuga reo de cárcel distrital en Zacatecas

Le faltaba poco para cumplir su sentencia pero al ver la oportunidad de huir de la cárcel distrital del municipio de Tlatenango, Zacatecas, el recluso no lo pensó dos veces y se fugó.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, los hechos ocurrieron el pasado sábado en la prisión distrital, clasificada de baja peligrosidad y que actualmente alberga a 44 internos.

Eran las 9:00 horas del sábado, cuando el director del penal y un custodio decidieron sacar al reo para que recogiera un escombro que estaba afuera de la cárcel. Cuando las autoridades se descuidaron, el recluso aprovechó para huir sin dejar rastro.

En entrevista, Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, informó que se desplegó un operativo para la búsqueda del interno, quien estaba recluido por el delito de violación equiparada, pero hasta ayer no habían dado con su paradero.

El funcionario estatal reconoció que la fuga nunca debió ocurrir, ya que el personal penitenciario tiene prohibido sacar a los internos al exterior, a menos de que sea por orden judicial. Agregó que se puso a disposición del Ministerio Público tanto al director como al custodio, quienes enfrentan una investigación por el delito de evasión de reos que realiza la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Aclara que este hecho no se debe a que este centro penitenciario no cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, sino por "el indebido actuar del personal penitenciario", por ende, dijo que tuvo una reunión urgente con todos los directivo de las 13 cárceles distritales que hay en la entidad para recordarles que por ningún motivo deben sacar al exterior a los reclusos y que deben sujetarse a lo que establece la ley.

Camberos agregó que esta fuga puede poner en riesgo la certificación que estaba próxima a obtener la cárcel distrital de Tlaltenango, otorgada por la Asociación de Correccionales de América Latina (ACA), diploma que ya la habían obtenido los complejos penitenciarios de los municipios de Jalpa y Río Grande.

Recordó que este año entraron en vigor reformas al Código Penal de Zacatecas con penas y multas de hasta nueve años para quienes cometan delitos de omisión, corrupción o evasión de reos, que antes solo aplicaban a policías.