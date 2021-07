Se han sentado bases de los programas del Bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a dos años y seis meses se ha logrado sentar las bases de los programas integrales del Bienestar, por lo que solo falta consolidarlos para que no haya desviaciones de ningún tipo.

"Ya se sentaron los bases y ya nada más es consolidarlo para que no se desvíe y seguir en la medida de lo posible ampliándolo".

Durante la supervisión de los programas del Bienestar en este municipio, acompañado por el gobernador Marco Antonio Mena (PRI) y la gobernadora electa, Lorena Cuéllar (Morena), el titular del Ejecutivo pidió a sus coordinadores de los programas del Bienestar no haya sectorismos, que se trabaje desde abajo, para apoyar al pueblo de México.

El presidente López Obrador dijo que tendrán una reunión nacional con todos los coordinadores de los programas del Bienestar y con el coordinador general Carlos Torres.

"(Vamos a) tener una reunión pronto, primero nacional entre todos los coordinadores de los programas de bienestar, con la participación de Carlos Torres para ver cómo nos articulamos desde abajo, desde las comunidades para que no nos sectoricemos mucho, que no haya sectarismo.

"De qué estos son los servidores de la nación, pero estos son los de becas, estos son los adultos mayores, estos son de jóvenes construyendo el futuro, estos son los del fertilizante, no, buscar unirnos, de abajo hacia arriba todos y ayudarnos, no sectorizar, no fragmentar, sino actuar de manera coordinada, de abajo hacia arriba y contar con el apoyo de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales para trabajar mejor, eso es algo que puede hacerse hacia delante para seguir ayudando, beneficiando a nuestro pueblo".

En su mensaje, en las instalaciones del COBAC de este municipio, agradeció el respaldo del gobernar Mena, con quien dijo "no hemos tenido ningún problema".

Y comprometió a la gobernadora electa a que junto la Federación, puedan becar a personas con discapacidad entre los 29 y 64 años de edad.

A su arribo al Colegio de Bachilleres, el presidente fue recibido con el grito de "Justicia Si, impunidad no" de varios de sus simpatizantes quienes promueven la consulta popular contra los últimos cinco expresidentes de México.