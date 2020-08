Se han separado a funcionarios vinculados a García Luna, afirma Durazo

TEPIC, Nay. (EL UNIVERSAL).- Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que elementos de la dependencia federal han sido separados de la dependencia federal por estar vinculados a Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.



En conferencia de prensa que encabeza el presidente López Obrador desde el cuartel general de la 13 Zona Militar, el secretario detalló que se han separado a dos directores generales de la Guardia Nacional, un director de Administración de Penales y a otros funcionarios de menor nivel.

"Hemos avanzando en esta depuración... En el caso de la Guardia Nacional han sido relevados dos personas de rango de Directores Generales, se ha relevado a un Director de Administración de Penales y a otros personal de menor nivel, pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna, pero seguimos pendientes del caso y de que cualquier persona vinculada directamente quede al margen de los equipos de trabajo de la secretaría".

Durazo Montaño indicó que a los funcionarios separados no están bajo proceso penal, porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado una irregularidad en su desempeño "pero no hay que ser ingenuos de que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras van creciendo de manera paralela".