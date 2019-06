Se hizo un Plan de Desarrollo apegado a la realidad mexicana: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por primera vez en la historia reciente del país se hizo un Plan Nacional de Desarrollo (PND) apegado a la realidad de los mexicanos y "no a partir de las recetas que enviaban desde el extranjero", y adelantó que pedirá al Fondo de Cultura Económica (FCE) que imprima el PND para su difusión en la población.

"Por primera vez se hizo un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad, un plan de desarrollo en donde lo central es mencionar que el principal problema de México es la corrupción. [...] ¿Cómo se hacía antes? A partir de las recetas que enviaban desde el extranjero, todo giraba en torno a la política neoliberal, últimamente eran las llamadas reformas estructurales, así eran los planes de desarrollo, no se hicieron planes de desarrollo durante muchos años apegados a nuestra realidad, los imponían, era la agenda que imponían desde el extranjero a México.

"Entonces, no les gustó, no les gustó que se pusiera en el plan de desarrollo que fue un saqueo todo el periodo neoliberal, no les gustó que se dijera que fue un fracaso la Reforma Energética y las llamadas reformas estructurales, no les gustó que se pudiera en el plan que se agravó el problema de la desigualdad en México", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal comentó que el Plan Nacional de Desarrollo planteado por su gobierno, sólo tiene dos antecedentes "el plan sexenal de la campaña presidencial del general Cárdenas y el plan del Partido Liberal de 1906. Es un orgullo. Todo lo demás, revísenlos".

Adelantó que pedirá al FCE que imprima ejemplares del Plan Nacional de Desarrollo para su difusión.

"En el Fondo de Cultura Económica se están haciendo libros que se están vendiendo en 18 pesos, como nunca, libros muy importantes para lectura de la gente. Este es un buen documento, buen documento porque da a conocer una nueva política para la transformación del país".



"Hay confianza en economía mexicana"



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión que ayer jueves tuvo con representantes de bancos extranjeros para refinanciar la deuda de Pemex por 8 mil millones de dólares, es ejemplo de que en el mundo hay confianza de lo que se está haciendo en México en materia económica.

"Nunca se había llevado a cabo una operación de este tipo en la historia del país. Ayer vinieron todos los representantes de todos los bancos del mundo y se firmó el convenio. Lo que inició con tres, se amplió a 20, a 22 bancos. Y nos faltó grabar el evento porque, o no se grabó todo, nada más la intervención de uno de los representantes de un banco, pero fueron muy buenas las intervenciones".

Y agregó: "Todos hablaron de la confianza que tienen en México. Y fue un encuentro muy cordial. Yo les agradecí por darnos la confianza, por confiar en México, por confiar en Pemex, por confiar en el gobierno, y vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos".

El mandatario dijo que todo esto ayuda mucho, "porque siempre se está haciendo el cuestionamiento en lo económico. Hay unos que están muy molestos, no sé qué les pasa, qué será lo que les está pasando, como diría la canción, y todo lo cuestionan y apuestan a que va a ir mal la economía".

Ayer jueves en una reunión en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y directivos de 23 bancos nacionales y extranjeros firmaron un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio.

El mandatario señaló que estos actos "ayudan mucho al país", porque se demuestra que hay confianza, "los bancos no actúan sin información, no toman una decisión así porque les caiga bien el gobierno, cualquier gobierno, ellos saben que está muy bien Pemex. Eso es lo que hemos explicado".

Por último, señaló que "ellos tienen información que se detuvo la caída en la producción, que se estabiliza la producción en Pemex, que tenemos 22 campos petroleros, que podemos aumentar la producción en Pemex hasta en un millón de barriles diarios, que se ya se contrataron todas las obras para perforar pozos, que a estas alturas ya se está trabajando y que vamos a cumplir con el programa y se va a mejorar la producción petrolera. Esos son los datos que ellos tienen y tienen buenos informes. Por eso el apoyo".