"Se hubiera subido al avión presidencial para visitar a afectados", critica Calderón Hinojosa

Tras las afectaciones que ha provocado el huracán "Hanna", el expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usara el avión presidencial para visitar a los habitantes afectados en Reynosa por este desastre natural.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que el gobierno federal dejó en "cero" el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual, con el argumento de atender la pandemia, el gobierno de la 4T había propuesto desaparecer.

En días pasados, López Obrador había declarado: "a lo mejor me subo al avión para conocer la vida antes del cambio"; sin embargo, ese lunes en conferencia de prensa dio a conocer que mejor no se subiría.

Fuentes cercanas al presidente afirman que dicha decisión se debe a que el mandatario dijo en campaña y ya como titular del Ejecutivo federal que no se subiría por nada del mundo al "José María Morelos y Pavón", por lo que hacerlo le hubiera acarreado críticas por no haber respetado su promesa.

Respecto al Fonden, en mayo de este año, el titular del Ejecutivo confirmó que seguiría existiendo, pero con un monto que se manejará con disciplina y de manera escrupulosa, ante los cuestionamientos por desaparecerlo.

"Independientemente de lo que suceda, para el gobierno de México es una prioridad la atención, y para este gobierno en particular la atención de las emergencias y los desastres habrá el presupuesto suficiente para hacerlo", declaró el mandatario.