Se Identificaron a "provocadores" en protesta de mujeres, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se identificó a algunos "provocadores" tras analizar los videos de la manifestación de este lunes, realizada por feministas en la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se registraron diversos disturbios; no obstante, aseguró que no caerán en provocaciones.

"Vi algunas imágenes de la manifestación, me percaté que había personas que estaban en la manifestación, pero que cada quien saque sus propias conclusiones", comentó.

Al cuestionarle si la manifestación se trató de politizar, prefirió no catalogar lo sucedido y aseguró que su responsabilidad es colaborar en las investigaciones. Destacó que siempre estarán del lado de las víctimas.

La mandataria capitalina destacó que esta tarde tendrá una reunión con un grupo de mujeres para hablar sobre el avance de la investigación de la joven que acusó a cuatro elementos de la SSC por violación.

"Me voy a reunir con algunas mujeres para que la propia procuradora les dé a conocer el caso. También envié carta a la Comisión de Derechos Humanos, solicitando su intervención, siempre estoy abierta al diálogo", aseguró.