Se incendia auto frente a cuartel de la Guardia Nacional en Celaya

Un hombre abandonó un vehículo afuera del C4 y de las instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato, el cual se incendió minutos después.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el incendio del vehículo no dejó lesionados ni daños de consideración.

Los reportes preliminares apuntan a que el sujeto arribó a un punto cercano del C4 de Celaya y de las instalaciones de la Guardia Nacional a bordo de una camioneta, la cual abandonó por una supuesta falla mecánica.

"Momentos después se registró un incendio que únicamente afectó la estructura del vehículo, por lo que se requirió el apoyo del cuerpo de bomberos del municipio de Celaya para sofocar las llamas", indicó la Comandancia de la Guardia Nacional.

"Los cuerpos de emergencia confirmaron que no se registró ninguna persona lesionada, sin embargo aunque no se observan daños materiales se realiza la revisión de los inmuebles aledaños. También se pudo conocer que la unidad contaba con reporte de robo".

Las autoridades de Guanajuato y del municipio investigan lo ocurrido.

Fuentes federales indicaron que entre las investigaciones del ministerio público se debe esclarecer si se trató de un intento de atentado o si se confirmará una versión inicial, de que el vehículo presentaba falla mecánica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el suceso ocurrió a las 18:45 horas.

Elementos de Bomberos y paramédicos se presentaron en el área de estacionamiento para combatir el fuego. No reportaron heridos ni lesionados.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal, de la GN y del Ejército.

La SSC informó que la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendieron el incendio de un vehículo en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria, en la comunidad de Mancera. "Una llamada de emergencia al 9-1-1 solicitó apoyo por personal de la Guardia Nacional, sobre el incendio de un vehículo en el acceso a dichas instalaciones".

Señaló que únicamente se registraron daños materiales. Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron a la escena para dar inicio a las indagatorias.