Se incendian decenas de autos en pensión de la FGE

Culiacán, Sin.- Este miércoles se registró un incendio en la Pensión de Vehículos Asegurados de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el sector Los Ángeles, donde 42 unidades fueron consumidas por el fuego.

Al respecto, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde declaró que no se contaba con elementos de prueba para decir que el incendio pudo ser provocado.Rechazó las versiones que señalan que el siniestro fue intencional y que el fuego consumió la camioneta bajo resguardo de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Agregó que se espera que se tenga un dictamen sobre las afectaciones que tuvieron más de cuarenta vehículos en resguardo, en esa pensión.

Se trata del cuarto incendio de consideración que se registra en los últimos días en la entidad; el viernes pasado el fuego consumió un centro comercial en Los Mochis, y resultaron seis personas muertas; el lunes se registró otro incendio en una bodega en Culiacán, y el martes se consumió un relleno sanitario por el fuego, también en la capital del estado.

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Ataques a inmuebles

Entre el martes y el miércoles se registraron ataques contra inmuebles y tres vehículos en la colonia el Palmito, al sur-poniente de la capital del estado, sin que las autoridades hayan logrado detener a los responsables de estas acciones de violencia.

Los objetivos han sido dos casas, un local comercial y una bodega. En todos los casos, hombres armados dispararon contra las fachadas, rompieron ventanas y puertas y luego prendieron fuego a los inmuebles y los coches que estaban dentro.

Además, en Culiacán diversos hechos de violencia dejaron un saldo de cinco hombres muertos, entre ellos un taquero, dos jóvenes y un adulto mayor.