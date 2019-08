Se inclina juego mecánico en la feria de Durango y evitan colapso (VIDEO)

Un video que circula en redes sociales muestra cómo un juego mecánico instalado en el recinto de la Feria Nacional de Durango (Fenadu), tiene un percance donde un asiento choca con una torre, lo que provocó que ésta se inclinara.

Un primer reporte de Protección Civil del municipio reveló que se quedaron atrapados cinco menores y un adulto, quienes no sufrieron lesiones y lograron salir sin ningún percance. Según el reporte el accidente se debió a que la torre principal del juego no contaba con un anclaje adecuado, lo que derivó en un movimiento de 10 centímetros de su zona original.

Sin embargo, según Guillermo Pacheco, coordinador estatal de Protección Civil, las fallas fueron ocasionadas por una mala operación de los encargados y aseguró que en los dictámenes de revisión el atractivo se encontraba en excelentes condiciones, lo que le permitía ser apto para su uso.

Aparentemente el percance también fue ocasionado por unos paseantes de la atracción, un pequeño teleférico, pues los usuarios se movían de manera brusca, provocando que el asiento chocara con la torre. En el video que circula se observan a visitantes a la feria apoyando para que la torre no se cayera. También se detectó una falla en el cableado de la corriente eléctrica, lo que provocó que se atascara el juego.

A partir del problema en ese juego mecánico, se procedió a realizar una inspección general, donde también se encontró que en el juego llamado "El ratón loco", se desprendió una pieza metálica de 1.5 kilos, la cual golpeó a una persona y le ocasionó una fractura en el antebrazo. Guillermo Pacheco añadió que dentro del recinto ferial se cuenta con un órgano en el que inciden diversas dependencias para prevenir incidentes. Tanto el Teleférico como el juego del ratón loco fueron inhabilitados.

Solo unos milimetros faltaron para que juego mecanico se desplomara en la feria de Durango, estas imagenes son virales.

Esta noche en la zona de los juegos mecanicos de la Fenadu el teleférico con sus pasajeros se colapso sus torres y la gente evitó el accidente. pic.twitter.com/wlIEFAf12y — lic.J. Ignacio Mendívil B. (@Nacho_Vertebra) August 1, 2019