Se incrementa la delincuencia ante crisis económica en Chilpancingo

La crisis económica causada por la pandemia de Covid-19 está provocando actos de violencia, alertaron empresarios de la capital. Durante la semana pasada, en Chilpancingo se registraron asaltos con violencia. El viernes en la noche fue asesinado a balazos el dueño del bar The Dog, junto con la exregidora del PRD, Nancy Soraya Cruz García.

Asimismo, un día antes, afuera de la sucursal centro de Banorte, hombres armados le quitaron 70 mil pesos a una cuentahabiente. Además, un comerciante del centro fue lesionado en la cabeza con un arma de fuego, cuando quería impedir que lo asaltaran. El último hecho ocurrió el domingo: dentro de un restaurante, en pleno centro, atacaron a tiros a un hombre. A la víctima la identificaron como el exalcalde de Heliodoro Castillo, Mario Chávez Carbajal, a quien reportan grave.

Una de las versiones indica que se trató de un intento de asalto, aunque al exedil en los últimos dos años lo han atacado a balazos al menos en tres ocasiones. El empresario Adrián Alarcón Ríos consideró que la violencia y atracos de los últimos días en Chilpancingo son el efecto de la crisis económica que provocó el cierre de negocios debido a la pandemia por el coronavirus.

El también exdirigente de la Coparmex en Chilpancingo detalló que en los últimos 30 días en la ciudad se han registrado por lo menos 15 robos: 10 a comercios y cinco a transeúntes. Agregó que, ante la situación, no hubo apoyo de los gobiernos para que los comerciantes locales enfrentaran la crisis económica.

Asimismo, dijo que este escenario se lo plantearon a las autoridades desde hace más de un mes: personas desempleadas podrían asaltar. "Cuando empiece la descomposición por el desempleo, como el que tenemos, se empiezan a organizar grupos que no son de los que denominamos de la delincuencia organizada. Tenemos indicios de criminalidad que, ante la desesperación y desempleo, comienzan a asaltar y lo que es peor, podrían empezar ya con casas-habitación", sentenció.