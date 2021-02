Se incumplirán acuerdos ambientales: Muñoz Ledo

El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo advirtió que la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría implicar que México incumpla con acuerdos internacionales en materia de cambio climático, de los que el país ha sido el principal impulsor.

En entrevista con EL UNIVERSAL recordó que México ha participado en las cumbres internacionales sobre cambio climático, como la de Kioto, la de Cancún y el acuerdo de París, y se ha caracterizado por impulsar medidas para frenar el calentamiento global.

Sin embargo, consideró que las modificaciones propuestas por el Presidente desafían estos acuerdos.

"La construcción a lo largo de tres decenios de acuerdos mundiales sobre el uso de las energías fue un problema político y diplomático de una enorme complicación (...) México, por necesidades de corto plazo, está desafiando ese acuerdo mundial y eso me preocupa profundamente, entiendo las motivaciones, pero no estoy de acuerdo.

"Se necesita un gran debate internacional que implique a los expertos independientes y posponer la adopción de este acuerdo, porque en el corto plazo no va a ser fácilmente aplicable, va a provocar una enorme cantidad de litigios, puede perder el gobierno", comentó.

El pasado 19 de febrero, la Comisión de Energía en la Cámara Baja aprobó la reforma energética del Jefe del Ejecutivo federal y la pasó al pleno.

Muñoz Ledo consideró que los legisladores no consultaron a los expertos internacionales, a las organizaciones empresariales ni a los técnicos independientes en la materia.

Además, señaló que la iniciativa también pone en riesgo la apertura de nuevas áreas por las que se pueden cometer actos de corrupción.

"Si la estructura jurídica nueva no da suficiente certeza, vamos a abrir nuevos agujeros por los que se puede colar la corrupción", aseguró.

"Necesitamos reglas ciertas, constitucionales, equilibradas, armonizadas, que resuelvan el problema de fondo, si no, se van a crear otros nuevos sin resolver los que ya había", explicó.

Afirmó que entiende la preocupación del jefe del Ejecutivo federal por combatir la corrupción generada por leyes y contratos laxos celebrados durante el sexenio anterior, pero que el tema es tan complejo que requiere un análisis amplio.

"Se va a armar un revuelo jurídico que no va a ayudar a la implementación de la reforma que el Presidente quiere hacer, sino que la va a complicar", afirmó.

Reconoció que el cambio legislativo en la materia era necesario y recordó que, desde su campaña electoral, López Obrador se comprometió a revertir la reforma energética, pero que esto debe hacerse a través de un debate más amplio.

Aseguró que la energía en el mundo dependerá mucho más del ingenio humano y de las más antiguas fuentes, como el viento, el sol y el agua.

Por ello, lanzó un llamado a no considerar que el petróleo es la única fuente de energía y combustible en el mundo.