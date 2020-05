Se intoxican 10 en Coahuila por beber alcohol adulterado; un muerto

Diez jóvenes campesinos del ejido "La Constanza ", municipio de Parras de la Fuente se intoxicaron porque no había cerveza, por la crisis por la pandemia del Coronavirus y tomaron bebidas con Metanol, uno de ellos, Benjamín de 21 años de edad, murió "a medio camino" cuando lo llevaban al doctor.

Otros cuatro estuvieron a punto de quedarse ciegos y como estaban muy graves y requerían terapia intensiva, fueron trasladados a los hospitales generales de Torreón y Saltillo, luego de recibir atención de urgencia.

El director en el Centro de Salud en Parras, Mario Balderas Udave, informó a "EL UNIVERSAL" que primero los atendieron de urgencia, los estabilizaron y después autorizó el traslado.

Todos son amigos y familiares viven en la misma comunidad rural, donde estuvieron tomando el fin de semana.

Fue hasta el lunes que se sintieron muy mal, porque no se les quitaba "la cruda" que sus familiares solicitaron apoyo de las autoridades y acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja cuyos paramédicos los alcanzaron en el trayecto y los trasladaron al Centro de Salud.

"La Constanza está como a tres horas de camino del "Pueblo Mágico" de Parras y el lunes al anochecer, a las 19:30 horas, aproximadamente, recibieron a los primeros cuatro, porque eran cinco pero uno falleció en el trayecto.

Dijo que les hicieron un lavado gástrico y les suministraron Omeoprazol y después de estabilizarlos enviaron dos a Torreón y dos a Saltillo.

"Venían muy graves porque el Metanol, que es el alcohol que se vende en las farmacias y se utiliza para curación, provoca ceguera y daños neurológicos irreversibles", destacó el doctor.

"Este martes en la mañana nos llegaron otros cinco muchachos con los mismos síntomas de intoxicación por Metanol, tienen 15, 16, 17, 20 y 23 años de edad, en promedio", añadió.

Afortunadamente, agregó, no venían tan delicados, los atendimos, estuvieron como siete horas internados bajo observación y acabo de autorizar el alta.

En el Hospital General de Saltillo reportan que uno de los jóvenes, de 22 años, se encuentra en el área de Terapia Intensiva, no está ciego pero presenta acidosis metabólica.

Mientras que el otro paciente de 17 años se está estable, pero perdió la visión (aunque no se sabe aún si es temporal o ya no volverá a ver) en ambos casos el diagnóstico médico fue que sufrieron intoxicación por metanol.