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Se investiga omisión en el colapso de edificio

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Se investiga omisión en el colapso de edificio

Ciudad de México.- A dos semanas del colapso de un edificio en demolición sobre Calzada de Tlalpan, la titular de la Fiscalía General de Justicia de laCDMX, Bertha Alcalde, informó que la principal línea de investigación que tienen acerca del hecho es por omisiones de la empresa Demec que realizaba los trabajos.

Tras rendir un informe mensual de resultados, la fiscal aclaró que no tienen señalado de manera particular a ningún servidor público por este colapso, que dejó tres personas muertas y una más herida.

Alcalde explicó que están investigando posibles fallas técnicas en estos trabajos, pues la empresa usaba un método progresivo que le permitía tener control sobre la demolición. 

Precisó que también se investigan posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil y omisiones normativas en la obtención de permisos o autorizaciones para la demolición.

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"No tenemos señalada de manera particular un funcionario público como responsable. La principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos que ya mencioné, pero otra línea de investigación está relacionada con posibles omisiones en la supervisión o en el otorgamiento de autorizaciones".

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