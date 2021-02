Se investiga quién dio la orden de cerrar el Periférico, asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se está revisando quién fue quien dio la orden de cerrar el segundo piso de Periférico y qué mandos estaban en ese momento en el lugar, tras el enfrentamiento que se registró ayer por la noche entre policías de tránsito y ciclistas.



"Entonces fueron separados de su cargo en este momento los elementos y están siendo revisados por el área de asuntos internos y el secretario Seguridad Ciudadana en unas horas va a dar la información de lo que se tiene hasta el momento", dijo.

Expuso que aún, cuando los manifestantes agredieron también al Policía, en ningún momento se puede aceptar la agresión por parte de la policía hacia cualquier manifestante, por eso se ha hecho mucho trabajo de capacitación a la policía para contener.

"No se trata de agredir, no se trata de reprimir, sino sencillamente de contener, pero en este caso, una actuación policial que no debe ser la actuación policial de los policías de la Ciudad de México se hace una investigación y por eso el secretario está revisándola", dijo.

Aunque descartó la posibilidad de regresar a las fotomultas como lo solicitan los ciclistas que ayer se manifestaban, aseguró que se preocupan por los incidentes que habido y las defunciones de ciclistas tras ser atropellados, por lo que el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, ha estado trabajando en con víctimas, familiares y organizaciones para generar leyes que garanticen la seguridad de todos en la red vial.

"De ahí surgió este programa que se presentó recientemente, en donde, inclusive, estamos presentando una modificación del Código Penal en la Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México, en donde sea sancionado de mucho mayor manera aquel automovilista que represente una afectación a un ciclista y obviamente las reglas de los ciclistas que también deben seguir", dijo.